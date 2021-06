Coronavirus: la Serbie commence à produire le vaccin russe Spoutnik V

La Serbie commence vendredi la production du vaccin russe contre le Covid-19 dans un laboratoire à Belgrade, a annoncé le président serbe Aleksandar Vucic.

Il s'agit du premier pays européen dans ce cas en dehors de la Russie et du Bélarus.

"Vous aurez dans quelques jours les premiers vaccins serbes que nous pourrons proposer à nos citoyens, mais aussi aux citoyens à travers la région, en Europe et dans le monde", a ajouté Aleksandar Vucic.

La Serbie va également produire le vaccin chinois Sinopharm, a-t-il rappelé.

Le pays devrait produire quatre millions de doses russes au cours des six prochains mois, selon le ministre serbe du Développement technologique, Nenad Popovic.

Pas le feu vert de l'UE

Le Spoutnik V a été approuvé dans plus de 65 pays mais n'a reçu le feu vert ni des États-Unis ni de l'Union européenne. Des responsables russes se sont dit optimistes vendredi pour la reconnaissance de leur vaccin par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agence européenne des médicaments (EMA).

La Serbie, habituée à jouer des influences rivales de l'Est et de l'Ouest, a acheté des millions de vaccins chinois, russes et occidentaux.

Ce pays des Balkans, qui compte sept millions d'habitants, avait lancé initialement une campagne de vaccination fulgurante mais celle-ci semble avoir marqué le pas.

La Serbie a administré pour l'heure deux doses à 30% de sa population, selon des données recueillies par l'AFP.

Pour inciter les gens à se faire vacciner, Belgrade a offert des primes de 25 euros et lancé des opérations de vaccination dans les centres commerciaux.