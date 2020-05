Coronavirus : la Russie enregistre de nouveau plus de 10.000 cas quotidiens

La Russie a enregistré vendredi pour le sixième jour consécutif plus de 10.000 infections au coronavirus, dont plus de la moitié dans la capitale Moscou, où le confinement a été prolongé jusqu'au 31 mai. Le pays dénombre désormais 187.859 cas, dont 10.699 recensés ces dernières 24 heures, selon les autorités, ce qui fait de la Russie le cinquième pays au monde en terme de contaminations. Statistiquement, le nombre de décès demeure néanmoins faible avec 1.723 morts, dont 98 au cours des dernières 24 heures.

Moscou, qui a prolongé le confinement de sa population jusqu'au 31 mai, reste de loin le foyer principal de l'épidémie en Russie avec 5.846 nouveaux cas pour un total de 98.522, soit plus de la moitié du total. L'envolée du nombre de cas depuis une semaine s'explique, assurent les autorités, par la multiplication des tests effectués - 4,98 millions selon le comptage de vendredi - et non par une accélération de la propagation. Cette approche explique aussi en partie le taux de mortalité faible par rapport au nombre de cas, affirment les autorités.

►►► À lire aussi : Notre dossier sur le coronavirus