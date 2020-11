Coronavirus : la production des voitures électriques Tesla jugée essentielle en Californie pendant la pandémie

Les employés de Tesla en Californie sont considérés comme des travailleurs essentiels et seront donc exemptés des nouvelles restrictions qui entrent en vigueur dans cet Etat américain samedi.

"Le nouveau confinement limité ne s'applique pas aux employés essentiels - la production industrielle fait partie des secteurs essentiels", a indiqué le département californien de la santé publique, qui mentionne notamment "les produits et équipements de transport".

Le constructeur de véhicules électriques va donc échapper au couvre-feu imposé en Californie, et doit simplement respecter son plan sanitaire déjà en place.

Les nouvelles mesures interdisent, jusqu'au 21 décembre, tous les déplacements "non essentiels" entre 22h et 5h dans les comtés les plus touchés par l'épidémie de coronavirus, classés en "niveau pourpre".

Environ 94% de la population de l'Etat est concernée, y compris les habitants du comté d'Alameda, où se trouvent les opérations de Tesla.