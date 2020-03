Coronavirus: la police locale bruxelloise a déjà dressé une centaine de procès-verbaux

En plus de ses 101 patrouilles, la police bruxelloise a déployé des patrouilles supplémentaires et un dispositif "Covid-19" pour s'assurer du respect des mesures, précise la porte-parole. "Nous constatons qu'une attention particulière est nécessaire en ce qui concerne les parcs et les espaces verts. Ce qui est permis ou non n'est pas toujours clair pour la population. Le but n'est pas que des gens s'installent dans les parcs mais bien qu'ils prennent l'air. C'est la règle générale. Donc il ne peut pas y avoir de pique-niques ou des matchs de foot."

Il s'agit de PV qui seront transmis au parquet ainsi que de sanctions administratives communales (SAC). Ces dernières s'élèvent à 350 euros pour les adultes et 175 euros pour les mineurs.

Depuis l'instauration des nouvelles mesures de confinement liée à la pandémie de coronavirus , la police de la zone Bruxelles-capitale Ixelles a déjà dressé 104 procès-verbaux contre des personnes ne respectant pas les interdictions de rassemblement et des commerces qui ne ferment pas, a indiqué la porte-parole Ilse Van de Keere.

La zone de Bruxelles-Midi (Forest, Anderlecht et Saint-GIlles) constate une légère hausse des infractions et des SAC. "Nous sommes encore dans une phase de dialogue, d'avertissements", a précisé un porte-parole de la zone.

La police vérifie également que les gens ne font pas de déplacements inutiles et a, à ce titre, mené des contrôles rue de la Loi vendredi matin. La police compte d'ailleurs renforcer et répéter ce type d'actions. "L'objectif est encore une fois de sensibiliser la population au sujet des mesures. Il faut avoir un motif pour se déplacer et pas commencer à circuler avec des amis. Nous contrôlons donc les motifs de déplacement ainsi que le nombre de personnes dans les véhicules."

Tous les commissariats de quartier sont fermés, "ce qui libère plus de personnel pour patrouiller", souligne Ilse Van de Keere.

Des gardes à vue dans plusieurs villes françaises

Des personnes déjà verbalisées pour non-respect des règles du confinement ont été placées en garde à vue pour "mise en danger de la vie d'autrui", dans les départements du Pas-de-Calais et de la Seine-Saint-Denis et en région lyonnaise, a appris l'AFP vendredi de sources policières. Un homme a été placé en garde à vue à Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais pour "mise en danger d'autrui par violation délibérée des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires sur la santé", a indiqué une source policière confirmant une information du Parisien. L'homme faisait partie d'un groupe de cinq buvant de l'alcool sur la voie publique. Il avait déjà été verbalisé pour ne pas avoir d'attestation de déplacement. Les quatre autres ont pris la fuite.

La Seine Saint-Denis comptabilisait quant à elle vendredi matin sept gardes à vue pour "mise en danger de la vie d'autrui", a indiqué le parquet de Bobigny. Quatre personnes ont été interpellées jeudi pour ce motif, a précisé le parquet. Deux ont écopé d'un "rappel à la loi", les deux autres se trouvaient toujours en garde à vue, a-t-il ajouté.

Vendredi, trois autres personnes ont été placées en garde à vue. Là encore, avant d'être interpellés, les contrevenants avaient déjà été verbalisés "à plusieurs reprises", selon une autre source policière.

Outrage rébellion, violences

Au total, une "quinzaine" de personnes ont été placées en garde à vue en Seine-Saint-Denis pour des incidents lors des contrôles sur les motifs de déplacement, a indiqué cette source policière. Certains pour "outrage", d'autres pour "rébellion" ou "violences" sur policiers, a-t-elle dit.

Quatre personnes ont été interpellées à Lyon et les communes voisines de Villeurbanne et de Rillieux-la-Pape, trois après plusieurs verbalisations et face à une "volonté manifeste de refuser tout confinement", indique la police.

Le quatrième, âgé de 19 ans, avait déjà été verbalisé et circulait en plus sans permis de conduire dans le centre de Lyon. Lors de son audition, il a fait preuve d'un "total mépris envers les consignes gouvernementales relatives au confinement". Il devait être présenté au parquet pour notification d'un procès futur et placement sous contrôle judiciaire.

L'infraction de "mise en danger de la vie d'autrui" est passible d'un an de prison et 15.000 euros d'amende.