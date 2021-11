Coronavirus : la pilule anti-Covid de Merck autorisée en cas d’urgence par l’Agence européenne des médicaments

Lagevrio doit être administré dès que possible après le diagnostic et dans les 5 jours suivant le début des symptômes. Le médicament, qui est disponible sous forme de gélules, doit être pris deux fois par jour pendant 5 jours.

L’avis fait suite à un examen des données, y compris des données sur la qualité du médicament et les résultats des études terminées et en cours. Les résultats intermédiaires de l’étude principale chez des patients non hospitalisés et non vaccinés présentant au moins une affection sous-jacente les exposant à un risque de Covid-19 sévère ont été évalués dans le cadre de cet avis.

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés pendant le traitement et dans les 14 jours suivant la dernière dose de Lagevrio étaient des diarrhées, des nausées, des vertiges et des maux de tête, tous légers ou modérés.

Le comprimé n’est pas recommandé pendant la grossesse et chez les femmes susceptibles de devenir enceintes et n’utilisant pas de contraception efficace. Les femmes susceptibles de devenir enceintes doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et pendant 4 jours après la dernière dose de Lagevrio. L’allaitement doit être interrompu pendant le traitement et pendant 4 jours après le traitement. Ces recommandations sont données car des études de laboratoire chez l’animal ont montré que des doses élevées de Lagevrio peuvent avoir un impact sur la croissance et le développement du fœtus.



Les conditions d’utilisation proposées par l’EMA seront publiées prochainement sur le site Web de l’EMA.