Coronavirus : la pandémie, un marathon, vraiment, monsieur De Croo ?

Dans son intervention vidéo, le Premier ministre Alexander De Croo a fléché l'itinéraire de la pandémie qu'il a comparée à "un marathon qui durera encore au moins jusqu'à l'été prochain."

Ce sera donc long. Et éprouvant, d'autant plus que "les cinq premiers kilomètres, nous les avons parcourus au sprint et nous sommes dans le rouge."

Une image qui, n'ayant nul besoin de légende, est dès lors comprise de tous, athlète ou non.

Et tel était bien l'objectif du Premier ministre, lui-même cavalier émérite et joggeur (il a participé il y a deux ans encore aux 20km de Bruxelles).

Mais cinq kilomètres et déjà dans le rouge! Tout de même...

"J'espère que, dans la pandémie, nous sommes au-delà des cinq kilomètres", s'exclame Vincent Rousseau. L'ancien détenteur du record de Belgique du marathon (2h07'20" à Berlin en 1995, à l'époque un chrono de valeur mondiale) a toujours analysé, exploré même, des domaines scientifiques et médicaux pour, sainement, les mettre au service de son sport.

La ligne d'arrivée

"Vous me demandez comment se vit un marathon pour un athlète de haut niveau? Cinq kilomètres, ce n'est rien du tout. Cela devient graduellement plus dur, surtout à partir du 30e ou 35e kilomètre."

La fatigue gagne alors l'athlète: "Nous entrons dans un autre processus énergétique de consommation de graisse. Le plus dur, c'est vraiment vers la fin."

Ce que personne, bien entendu, ne souhaite pour la pandémie!

"En plus, fait remarquer Vincent Rousseau, les athlètes savent évidemment où est tracée la ligne d'arrivée et ils adaptent leur vitesse. Mais pour le Covid, quelle sera l'évolution et en aurons-nous terminé après 42km195?"

Euphorie et coup de mou

Alexander De Croo ne suggérait probablement pas une analyse approfondie de cette analogie avec le marathon. L'image de la longueur, de l'effort, de la patience, c'est tout.

Et pourtant, allons plus loin.

Rédacteur en chef du périodique spécialisé "Zatopek", chroniqueur radio à la RTBF dans "Soir première", Gilles Goetghebuer estime pertinente cette analogie-ci: "Pour la pandémie, ce sera comme pour un marathon. Surtout, ne pas abandonner si nous avons un coup de mou. Surtout ne pas se relâcher mentalement si nous connaissons un moment d'euphorie."

Poursuivons avec Vincent Rousseau: "C'est le manque de préparation qui peut aussi rapprocher la pandémie d'un marathon. L'athlète est vulnérable et sujet à une défaillance s'il est mal préparé. L'individu est vulnérable à une maladie, à une pandémie, s'il a négligé de bien s'alimenter, de surveiller son poids, sa consommation d'alcool et de tabac. S'il est sédentaire."

Ventilez, ventilez

Un dernier parallèle entre une pandémie et, plus généralement, la pratique sportive?

Vincent Rousseau a toujours couru à l'extérieur, sur piste, sur route, à travers champs, dans les bois, dans la montagne. Au grand air!

"Aérez les pièces de vie. Ventilez les locaux, votre domicile, le bureau, les classes. Je suis persuadé qu'avec les pluies de septembre et d'octobre et la tentation de s'enfermer, le virus a plus vite circulé. C'est le phénomène de la brumisation."

Bougez, bougez

Régulièrement sollicité pour ses conseils et des plans d'entraînement, Vincent Rousseau encourage encore et toujours l'exercice de plein air: "Pourquoi pas le volley et le basket à l'extérieur?"

Pour conclure avec cette réflexion toute personnelle:

"Confiner contribue à mettre des personnes en dépression ou à grossir. Un dépressif a un taux d'acidité plus élevé qui le rend plus vulnérable aux phénomènes inflammatoires. Les week-end sans voitures obligent les gens à bouger et bouger génère de l'endorphine qui contribue au bien-être et au traitement de l'obésité".