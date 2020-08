Coronavirus : la pandémie, l'obstacle supplémentaire des opérations humanitaires du CICR

La crise du coronavirus a créé d'importants défis pour les opérations humanitaires à travers le monde, a affirmé la Croix-Rouge ce jeudi, même si la pandémie a rendu les autorités plus enclines à ouvrir les prisons à des visites de l'ONG.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) opére désormais à 85% de ses capacités d'avant la crise, a déclaré son directeur Peter Maurer devant la presse à Genève.

En prenant en compte les différents défis logistiques induits par la pandémie, comme les confinements ou les fermetures de frontières imposés pour stopper la propagation du virus, un ralentissement de seulement 15% est "surprenamment bon", a-t-il ajouté.

"Ce qui est de plus en plus compliqué, c'est que chaque pays possède des mesures actives et passives de restriction, et pas seulement les pays, mais également des sous-entités de pays", a relevé Maurer.

Les humanitaires, selon lui, dépensent "de plus en plus de temps et d'énergie (...) pour clarifier la situation" vis-à-vis du Covid-19 dans chaque zone, et à négocier avec les différentes autorités et groupes armés sur les mesures à respecter avant que les opérations d'aide ne puissent se poursuivre.

Cette situation entraîne un ralentissement des opérations au moment où dans un certain nombre de pays, la pandémie se combine avec des besoins déjà existants liés à des crises économiques ou à un conflit violent.

"C'est une nouvelle réalité que le Covid nous impose", a-t-il souligné.

Les pays donateurs également en crise

Dans le même temps, les pays financeurs se concentrent de plus en plus sur les crises internes, et sont plus réticents à financer des opérations humanitaires internationales, a-t-il également expliqué, considérant la situation comme "très difficile".

Mais la pandémie a eu un effet positif pour le CICR qui a obtenu un accès plus étendu à des lieux de détention qui lui étaient auparavant fermés.

Le CICR inspecte des prisons et d'autres lieux de détention à travers le monde pour s'assurer que les prisonniers sont détenus dans des conditions dignes.