Coronavirus : la nouvelle souche détectée au Royaume-Uni "50% à 74%" plus contagieuse

Le nouveau variant du coronavirus détecté au Royaume-Uni est bien "50% à 74%" plus contagieux, selon une étude mise en ligne jeudi, qui s'inquiète des conséquences possibles pour le nombre de décès et d'hospitalisations liées au Covid-19 outre-Manche.

"Sur la base des données préliminaires disponibles", l'étude conclut que le variant du Sars-Cov-2 soupçonné d'être à l'origine de la forte augmentation du nombre de cas dans le Sud-Est de l'Angleterre ces dernières semaines "pourrait être 50% à 74% plus transmissible" (56% en moyenne sur les trois régions concernées) que les souches jusqu'ici en circulation, résume l'un des auteurs, Nick Davies, biologiste à la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).