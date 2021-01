Coronavirus : la Norvège enquête sur les décès de personnes âgées suite à la vaccination par le vaccin Pfizer/BioNtech

Le vaccin contre le coronavirus pourrait-il être dangereux pour des personnes trop âgées, ou trop malades ?

En Norvège, une série de décès suspects, juste après la vaccination, fait l'objet d’une enquête, après 23 décès. Des personnes de plus de 80 ans, qui souffraient également de diverses pathologies, et qui sont décédées quelques heures ou quelques jours après leur vaccination.

Inoffensifs pour la plupart des vaccinés

Selon les premières analyses, les effets secondaires inoffensifs chez la plupart des vaccinés – comme l’allergie ou la fièvre – auraient pu provoquer la mort de ces patients particulièrement fragiles.

C’est en tout cas l’hypothèse sur laquelle travaille les experts norvégiens, en collaboration avec le fabricant Pfizer. Car comme tous les vaccins, si celui contre le Covid a été testé lors de son élaboration sur des milliers de patients, il l’a très peu été sur des publics spécifiques comme les personnes très âgées, ou les enfants.

Modifier les consignes

En attendant les résultats de l’enquête en cours, l'Institut norvégien de santé publique a décidé de modifier ses consignes pour la vaccination des plus vieux, ou des plus malades. Car "pour ceux qui ont une durée de vie restante très courte", explique-t-il, "les avantages du vaccin peuvent être marginaux… ou non pertinents".

Faut-il s'inquiéter?

Alors, faut-il s'inquiéter, alors que chez nous, la campagne de vaccination est en plein essor?

Pour Eric Muraille, immunologiste à l'ULB, ce sont des chiffres qui sont attendus: "les effets secondaires observés sont normaux pour ce vaccin: fièvres, nausées, diarrhées". Des effets observés en phase 3 des tests de vaccins, et qui ne posent chez des individus en bonne santé pas de gros problème.

Attention aux personnes très affaiblies

"En revanche, chez des personnes très affaiblies, cela peut les faire basculer et entraîner un certain taux de mortalité". L'Institut de Santé publique norvégien va modifier ses recommandations, et proposer d'organiser une discussion entre le personnel médical, le patient et les proches pour évaluer le ratio bénéfice/risque de ce vaccin.

On devrait avoir pour la fin janvier le premier rapport d'valuation de la vaccination avec le vaccin Pfizer-BioNtech.

►►►A lire aussi: Vaccin anti-coronavirus : quels effets indésirables ont été constatés en Belgique ?