Coronavirus : la Lombardie propose d’ouvrir ses unités de soins intensifs aux patients allemands

La Lombardie, région du nord de l’Italie, a proposé à l’Allemagne d’accueillir des patients allemands atteints du Covid-19 et nécessitant une prise en charge aux soins intensifs, a annoncé vendredi la vice-présidente du gouvernement régional, Letizia Moratti.

"Les hôpitaux allemands sont dans un état d’urgence dramatique et les services de soins intensifs sont proches de l’effondrement", a-t-elle écrit sur Facebook. La vice-présidente de Lombardie a rappelé l’aide apportée par son voisin du nord au printemps 2020 alors que les services d’urgence italiens étaient en saturation : "Je trouve qu’il est de notre devoir d’offrir à l’Allemagne l’accueil de patients dans nos hôpitaux et de leur offrir des soins dans nos infrastructures et des places en soins intensifs."