Coronavirus: la KULeuven et l'université d'Anvers interdisent à leurs élèves d'aller en Chine

La KULeuven et l'université d'Anvers n'autorisent plus leurs étudiants à partir en Chine dans le cadre d'un stage, d'un Erasmus ou d'un projet de recherche en raison du coronavirus qui sévit dans le pays asiatique. Sept étudiants étaient sur le point d'y aller dans le cadre d'un programme Erasmus, selon la VRT. A Anvers, seuls quelques étudiants sont concernés à court terme alors qu'ils devaient faire un stage dans un hôpital de Wuhan.

Les étudiants de l'université de Gand sont quant à eux toujours autorisés à s'y rendre. "Nous suivons de près les conseils du Service public fédéral des Affaires étrangères. Nous nous conformons à leurs recommandations", explique l'université à Belga.

Les trois universités ont aussi précisé qu'elles ne comptaient pas demander à leurs étudiants actuellement en Chine de rentrer mais elles leur ont envoyé plusieurs recommandations.

Et les universités francophones?

Du côté de l'UCL, il n'y a pas d’étudiants en Chine pour l’instant. "Cinq étudiants vont partir au second quadrimestre en Chine, mais pas dans la région touchée par le coronavirus. On suit les directives des affaires étrangères et, pour le moment, ils ne déconseillent pas d’y aller", explique Isabelle Decoster de l'UCL.

La porte-parole ajoute que, si les étudiants demandent de pouvoir changer de destination, cela ne leur sera pas refusé. Une centaine d’étudiants et de doctorants chinois se trouvent actuellement à l'université francophone de Louvain.

Avec le Nouvel An chinois, le risque de contamination pourrait augmenter. Les autorités de l'université ont décidé d'organiser des festivités sur le campus. De cette manière, les étudiants qui n'ont pas l'argent pour s'y rendre pourront quand même faire la fête.

Contactées par nos soins, les universités de Liège et de Bruxelles n'ont pas encore répondu à nos questions.