Coronavirus : la Hongrie, premier pays de l'UE à valider le vaccin chinois

La Hongrie est devenue vendredi le premier pays de l'Union européenne (UE) à approuver le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm dans lequel le Premier ministre Viktor Orban dit avoir "le plus confiance".

Budapest s'était illustrée de la même façon il y a tout juste une semaine en donnant son feu vert au produit développé par la Russie, Spoutnik V, dont deux millions de doses ont été achetées, sur fond de critiques à l'égard des "lenteurs" du processus à Bruxelles.

"L'institut national de la pharmacie (OGYEI) a donné son autorisation", a annoncé la directrice générale de la Santé, Cecilia Muller, pendant un point presse quotidien.

Viktor Orban optera pour le vaccin chinois

Un peu plus tôt, Viktor Orban avait dit qu'il opterait pour le vaccin chinois contre la maladie Covid-19. "J'attendrai mon tour et le moment venu, je choisirai le vaccin chinois", a-t-il déclaré au cours de son interview radiophonique hebdomadaire. "Les Chinois ont la plus longue expérience de ce virus, ils sont donc probablement les mieux informés", a-t-il ajouté, citant aussi l'exemple de son voisin serbe, premier pays d'Europe à administrer le produit chinois.

Budapest espère "signer un contrat" vendredi ou samedi, a précisé M. Orban, alors qu'une commande de 500.000 doses avait été évoquée la veille par le chef de son Bureau, Gergely Gulyas.