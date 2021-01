Coronavirus: la Fondation Roi Baudoin octroie 135.000 euros pour des projets solidaires en Communauté germanophone

La Fondation Roi Baudouin, via le Bürgerfonds Ostbelgien (fonds citoyen de l'Est de la Belgique, ndlr), va octroyer 135.000 euros pour soutenir financièrement une vingtaine de projets en vue de créer d'avantage de solidarité, a fait savoir la fondation mercredi dans un communiqué de presse.

Créé à l'initiative de la Fondation Roi Baudouin lors de la première vague de covid-19, le fonds citoyens de l'Est de la Belgique a récolté puis distribué 300.000 euros à une dizaines d'établissements, dont les hôpitaux d'Eupen et de Saint-Vith, pour faire face aux besoins les plus urgents.

Le fonds soutient aujourd'hui 20 organisations qui agissent en faveur de plus de solidarité dans l'Est de la Belgique. A cette fin, il obtient un soutien financier de 135.000 euros de la Fondation Roi Baudouin.

Après le succès du mois d'avril 2020, 30 organisations qui œuvre pour plus de solidarité dans l'Est de la Belgique ont répondu à l'appel à projets lancé par la Fondation. Les projets, remis pour une trentaine d'organisations, ont été évalués par un jury indépendant et une enveloppe de 135.000 euros a été octroyée à 20 organisation, indique la Fondation.