Coronavirus : la Finlande suspend le vaccin AstraZeneca malgré le feu vert de l'EMA

La Finlande, qui n'avait jusqu'ici pas suspendu le vaccin AstraZeneca, a décidé vendredi d'interrompre la vaccination "par précaution" après deux cas de thromboses cérébrales, malgré l'avis favorable de l'Agence européenne du médicament (EMA) le jugeant "sûr et efficace".

"En vertu du principe de précaution", l'autorité de santé publique finlandaise (THL) a décidé "de suspendre les injections en Finlande jusqu'à ce qu'il y ait plus d'informations et qu'une causalité possible puisse être évaluée", indique-t-elle dans un communiqué.