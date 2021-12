Coronavirus : "La croissance d’Omicron est désormais visible en Belgique aussi"

En se penchant sur les données, il rapporte que "depuis le 26 décembre, les chiffres des contaminations sont 50% à 75% plus élevées que la semaine précédente. Dès demain, ce sera également le cas pour les moyennes hebdomadaires, qui vont afficher une croissance".

Quant aux chiffres de la dernière semaine, le porte-parole détaille que sur les sept derniers jours, on a connu en moyenne 7039 nouvelles contaminations : "Cela reste un trend négatif, de moins 6% par rapport aux 7476 contaminations moyennes de la semaine précédente". Toutefois, "ces derniers jours on a connu, en moyenne, 13 mille nouvelles contaminations par jour. Ce chiffre va continuer à croître rapidement", notamment à cause du variant Omicron.

Le spécialiste a également précisé que la tranche d’âge la plus frappée par les contaminations est celle des jeunes. Les gens dans la vingtaine restent les plus touchés et connaissent d’ailleurs l’augmentation la plus marquée (+34%). Si on observe les cas positifs selon leur répartition géographique, on se rend compte que l’augmentation la plus importante concerne Bruxelles (+29%), suivie par le Brabant flamand (+16%). Selon Yves Van Laethem, le Brabant wallon se situe dans le même trend puisqu’il affiche un niveau de croissance nul, alors que dans les autres territoires ce niveau est négatif.

"Ceci est un point de départ qui va se généraliser. La tendance claire est à l’augmentation dans toutes les régions et chez toutes les catégories d’âge", martèle le porte-parole interfédéral. Pour l’instant, la seule exception est représentée par les enfants, sans doute parce qu’ils sont moins testés et parce qu’on est en période de congés scolaires.

Toujours en matière de contaminations, Yves Van Laethem souligne un dernier élément intéressant : "Au sein des maisons de repos, et uniquement à Bruxelles pour le moment, on observe une augmentation des cas chez les résidents et chez le personnel." Selon le porte-parole, cette situation pourrait être expliquée en partie par deux facteurs : la hausse des cas à Bruxelles et le taux de vaccination du personnel soignant bruxellois, plus bas par rapport aux autres régions.