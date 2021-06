Coronavirus : la compagnie "Thor" invite les professionnels de la santé au Théâtre Varia à Bruxelles

En accord avec le Théâtre Varia la troupe invite ce personnel à assister gratuitement aux deux dernières séances de son spectacle "Summertime" qu’il donnera les 28 et 29 juin dans la salle ixelloise "afin de le remercier pour le combat qu’il mène contre la pandémie depuis plus de 15 mois."

La Compagnie "Thor", ancrée à Saint-Josse, dont le directeur artistique n’est autre que le danseur et chorégraphe Thierry Smits et qui fait désormais figure de référence dans l’univers de la danse en Belgique, n’oublie pas le personnel soignant que l’on a beaucoup applaudi mais dont a banalisé le dévouement par la suite.

Thierry Smits propose une nouvelle création appelée à faire oublier, le temps d’un spectacle, "les moments difficiles de l’expérience traumatisante que nous traversons". En effet, "Summertime" suscite l’occasion de se réunir à nouveau avec, en appui, une chorégraphie qui reflète l’insouciance et le bonheur.

Le chorégraphe, habitué des créations contemporaines situées entre danse et performance, propose ici un retour à la chorégraphie axée sur le mouvement. Il a réuni à cet effet une équipe de cinq danseurs et cinq musiciens issus de sept nationalités. Par ailleurs, la couleur et la lumière sont des ingrédients scénographiques importants. Les musiciens et danseurs évoluent sur un tapis blanc dont l’accroche et la réflexion de la lumière contribuent à créer un univers vibrant et éclatant.