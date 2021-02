Coronavirus: la Chine fait don de 200.000 doses de vaccin à l'Algérie

L'Algérie va recevoir dans les prochains jours un don de 200.000 doses du vaccin chinois Sinopharm, a indiqué jeudi l'ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe, à l'agence officielle APS.

La Chine continuera "à apporter l'appui et l'aide nécessaires, selon les besoins exprimés par l'Algérie", a affirmé l'ambassadeur chinois.

Pékin et Alger sont des alliés de longue date et entretiennent d'étroites relations économiques et commerciales.

Au début de la pandémie, la Chine avait dépêché en Algérie une équipe de virologues et envoyé des respirateurs et du matériel de protection et de dépistage.

"L'Algérie recevra, courant février, 200.000 doses du vaccin chinois et 700.000 à 800.000 doses dans le cadre du groupe Covax du vaccin anti-Covid-19 en attendant l'arrivée, ultérieurement, d'autres quantités", a précisé de son côté le ministre algérien de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

►►► À lire aussi: Algérie : le gouvernement promet des vaccins en quantité "suffisante"

Selon la directrice de la pharmacie au ministère de la Santé, Wahiba Hadjoudja, l'Algérie doit recevoir fin avril 9 millions de doses de vaccin dans le cadre de l'Institut africain pour la prévention des épidémies relevant de l'Union africaine (UA).

Par ailleurs, des négociations sont en cours pour la fabrication en Algérie du vaccin russe Sputnik V, selon les autorités algériennes.

Alger a lancé le 30 janvier sa campagne de vaccination avec un premier lot de 50.000 doses de vaccin Spoutnik V. Elle a également reçu depuis un lot de 50.000 doses du vaccin britannique AstraZeneca.

Quelque 111.500 contaminations, dont près de 3.000 décès, ont été officiellement enregistrées en Algérie depuis le recensement du premier cas le 25 février 2020, selon le ministère de la Santé.