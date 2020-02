Coronavirus: la Chine demande aux anciens malades de donner leur plasma

Les autorités de santé chinoises ont demandé lundi aux personnes guéries du coronavirus de donner leur sang afin d'en extraire le plasma pour soigner les malades qui sont encore dans un état grave.

Les laboratoires pharmaceutiques sont engagés dans une course contre la montre pour élaborer un traitement et un vaccin contre cette maladie qui a déjà infecté plus de 70.500 personnes et en a tué au moins 1770 en Chine.

Le plasma des anciens patients qui avaient été infectés par le virus COVID-19 contient des anticorps qui pourraient permettre de diminuer la charge virale chez les malades sévèrement atteints, a indiqué lors d'un point de presse un responsable de la Commission nationale de santé. "Je voudrais demander à ceux qui ont guéri de donner leur plasma. Ce faisant ils redonneraient espoir aux malades encore gravement atteints", a déclaré Guo Yanhong.

Onze patients hospitalisés à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, ont reçu des transfusions de plasma la semaine dernière, a précisé Sun Yanrong, du Centre biologique du ministère des Sciences et Technologies. "L'un d'entre eux est déjà rentré chez lui, un autre a été capable de se lever et de marcher et les autres sont en voie de guérison", a-t-elle ajouté.