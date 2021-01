Coronavirus : la Chine a exporté 220 milliards de masques l'an dernier

Quels sont les masques qui nous protègent le mieux du Coronavirus ? - On n'est pas des pigeons... Porter un masque est primordial dans la lutte contre le Coronavirus. Oui, mais lequel choisir ? Un masque jetable ou en tissu ? Lequel est le plus efficace pour nous protéger du coronavirus ? Afin d'y voir plus clair, nous avons testé 20 masques.