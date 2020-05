Coronavirus : la CGSP-Enseignement dépose un préavis de grève du 2 au 5 juin afin de couvrir ses affiliés exerçant dans le fondamental

"Mépris sans nom du travail accompli"

Dans le document, la CGSP-Enseignement souligne ne jamais s'être opposée au principe de l’inclusion des établissements scolaires dans le déconfinement : "Le bon développement des enfants est une priorité absolue et nous nous devons de préserver au maximum le lien social entre les élèves et entre les élèves et leurs enseignants. Nos affiliés n’ont cessé de témoigner d’une grande créativité, de professionnalisme et d’abnégation pour préserver l’intérêt général en ces temps particuliers. Pour organiser la reprise partielle des cours en présentiel en toute sécurité, tous les acteurs de l’enseignement ont donné de leur personne afin de rencontrer chacun des critères de sécurité".

Le sentiment d'angoisse généré auprès des différents intervenants est lui aussi mis en avant au vu des conditions extrêmement contraignantes associées, selon eux, à la des reprise des cours. La CGSP revient sur les investissements considérables ayant permis de retourner à l’école dans une relative sérénité, mesures balayées le mercredi 27 mai. "Le mercredi 27 mai, avec effarement, nous apprenons à 23h30 que toutes les mesures ayant nécessité un si grand investissement ne sont plus nécessaires et que les élèves de l’enseignement maternel peuvent reprendre les chemins de l’école à partir du 2 juin et l’ensemble des élèves de l’enseignement primaire à partir du 8 juin."

Une décision qui, toujours selon la CGSP témoigne d’un mépris sans nom du travail accompli par les personnels de l’enseignement