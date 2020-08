Coronavirus : la Belgique renonce à la finale européenne du Bocuse d'Or

L'équipe belge renonce à la finale européenne du concours gastronomique le Bocuse d'Or en raison de la situation sanitaire, annonce-t-elle lundi par communiqué. La finale est prévue à Tallinn, en Estonie, les 15 et 16 octobre prochains.

"Après de longues délibérations", l'équipe belge, composée du chef Lode De Roover et du commis Louis Wauters, dirigée par le chef David Martin et coachée par Nick Bril, a décidé de se retirer de la finale européenne, indique-t-elle dans un communiqué.

"L'industrie belge de la restauration, de l'hôtellerie et de l'événementiel traverse une période difficile en raison des mesures de Covid-19, ce qui rend" la participation "pratiquement impossible".

"Ce fut une décision déchirante compte tenu des efforts déployés par notre équipe dans la campagne."

Le concours du Bocuse d'Or, créé par Paul Bocuse en 1987, réunit tous les deux ans 24 jeunes chefs du monde entier "parmi les plus prometteurs de leur génération et pays". Avant la finale prévue à Lyon en janvier 2021, 60 sélections nationales et trois concours continentaux sont programmés. Pour l'Europe, le concours aura donc lieu en octobre en Estonie, où 20 participants devaient normalement s'affronter. La Belgique aurait dû défendre ses couleurs le 16 octobre.

Lode De Roover a déjà participé à une finale mondiale du Bocuse d'Or, en 2019, où il avait arraché la huitième place. Depuis le lancement du concours, la Belgique a remporté six médailles.