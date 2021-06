Coronavirus : la Belgique parmi les pays "exemples" en termes de vaccination en Europe et dans le monde

Les indicateurs belges de la pandémie de Covid-19 poursuivent leur baisse avec 328 nouvelles infections détectées en moyenne chaque jour, soit une baisse de 25% en comparaison avec la semaine précédente.

Admissions, hospitalisations Covid, taux de positivité, taux de reproduction… Tout est en baisse.

Les tendances affichées par le tableau de Sciensano au sujet de l’épidémie de coronavirus restent toutes positives ce mercredi 30 juin. Mais attention, ceux-ci sont basés sur les chiffres consolidés, de J-4 à J-10. Or, on semble observer un ralentissement de la baisse des cas détectés ces derniers jours. Elle était de plus de 30%, elle n’est plus "que" de 25% sur une semaine de chiffres consolidés.

"En raison des nombreux assouplissements que nous avons connus, il est effectivement possible que le nombre de contamination réaugmente dans les prochains jours" explique Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral à la conférence de presse.

A noter que cette diminution des cas se poursuit dans tous les groupes d’âges et dans tout le pays. Le nombre le plus élevé de nouvelles contaminations est observée chez les jeunes de la vingtaine et représente un quart des nouveaux cas. Ce qui s’explique également que les jeunes de cette tranche d’âge, dans la plupart des cas, n’ont pas encore tous été vaccinés.