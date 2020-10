Coronavirus: la Belgique est désormais le deuxième pays européen avec le plus haut taux d'incidence

Mais comme en Belgique, la République tchèque a connu une hausse des contaminations depuis le mois d'août, après avoir levé en été la plupart des mesures. Le gouvernement a depuis réintroduit une obligation de port du masque à l'intérieur des lieux publics, réduit le nombre de personnes autorisées à se rassembler et fermé les piscines, les zoos et les centres sportifs . Depuis ce lundi, les événements sportifs sont également annulés et les cinémas, les théâtres, les musées et les galeries fermés.

Avec près de 20% de tests positifs, on voit que le virus circule effectivement plus en république tchèque, mais derrière c'est en Ukraine (16,9%), en Pologne (12,6%) et aux Pays-bas (12,4%) que le virus semble le plus circuler, plus encore qu'en Belgique (11%), Espagne ou France...

Au niveau du nombre de décès par contre, c'est au Montenegro que le virus est le plus meurtrier (6,6 morts par jour par million d'habitants), devant la république tchèque (3,91) et la Moldavie (3,65). C'est trois fois plus que le nombre de décès actuels en Belgique et en France, ce qui signifie que si le virus circule plus chez nous, ce n'est pas ici qu'il fait le pus de dégâts.