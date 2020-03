Coronavirus : l’UCLouvain et l'UNamur annulent les soirées étudiantes

L’Université catholique de Louvain a décidé de suspendre "toutes les soirées des cercles, régionales et des kots-à-projets dans les surfaces d’animation étudiante", à partir de ce mardi 10 mars, peut-on lire sur le site de l’université. Une mesure prise par le recteur et l’administrateur général pour éviter les contaminations du covid-19, après qu’un "cas d’infection avéré et un cas suspect" ont été détectés dans la nuit de lundi à mardi au sein de la communauté étudiante de Louvain-la-Neuve.

"Par leur nature, leur succès et la promiscuité qu’elles engendrent, les soirées sont des lieux qui favorisent le plus facilement la propagation du virus, estime l’UCL. Nous réalisons que cette mesure causera des déceptions mais nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension et sur la conscience qu’il faut progressivement prendre des mesures plus strictes pour limiter la propagation du virus." L’université prévoit d’ores et déjà des mesures plus strictes à l’avenir, en adaptant les activités pédagogiques de manière à limiter au maximum la propagation du virus.

L'université tient cependant à préciser que ce n'est pas elle qui a décidé de mettre des kots en quarantaine. Ce sont quelques étudiants présentant des symptômes de la maladie qui ont décidé de s'isoler sur conseil de leurs médecins.