Coronavirus: l'ONU autorise exceptionnellement la Croix-Rouge à acheminer de l'aide en Corée du Nord

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a indiqué lundi avoir obtenu une exemption des sanctions de l'ONU pour acheminer du matériel médical en Corée du Nord face à une éventuelle arrivée de l'épidémie de coronavirus.

Dans un communiqué, l'organisation basée à Genève explique avoir obtenu "une dérogation aux sanctions des Nations unies, imposées à la République populaire démocratique de Corée par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions ultérieures".

Cette dérogation va permettre à la FICR d'acheminer dans ce pays "un soutien vital pour protéger les personnes contre la propagation du nouveau coronavirus", parti de Chine, précise le communiqué.

Selon la Croix-Rouge, "la possibilité d'une épidémie de Covid-19 en République populaire démocratique de Corée constitue une menace pour des millions de personnes qui ont déjà besoin d'une aide humanitaire".

La Corée du Nord a été parmi les premiers pays à fermer sa frontière avec la Chine, qui est son premier partenaire commercial et son premier fournisseur d'aide. Elle a suspendu les liaisons aériennes et ferroviaires, interdit les visites de touristes et imposé une quarantaine de 30 jours pour les personnes soupçonnées d'être porteuses du virus.

Les autorités de Pyongyang assurent qu'elles contrôlent la situation. Le quotidien officiel Rodong Sinmun l'a affirmé une nouvelle fois vendredi: "Heureusement, l'infection au nouveau coronavirus n'est pas encore entrée dans notre pays".

Mais si cela se produisait, le pays serait menacé d'un chaos sanitaire, selon des experts. La Corée du Nord, soumise à de multiples sanctions économiques internationales en raison de ses programmes d'armement nucléaire et de missiles balistiques, a une infrastructure médicale faible.

"Nous savons qu'il y a un besoin urgent d'équipements de protection individuelle et de kits de dépistage, d'articles indispensables pour se préparer à une éventuelle épidémie", a déclaré Xavier Castellanos, directeur régional de la FICR pour l'Asie et le Pacifique, cité dans le communiqué.

"Cette dérogation est une intervention qui sauve des vies et une mesure importante pour garantir que les sanctions n'auront pas d'impact négatif sur la population" de la Corée du Nord, a-t-il ajouté.

Il a remercié le Comité des sanctions des Nations unies d'avoir répondu "rapidement et de manière urgente" à cette demande de dérogation.

La FICR dispose d'une présence permanente en Corée du Nord depuis 1995.