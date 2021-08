Coronavirus : l’OMS va s’entourer de conseillers scientifiques sur les agents pathogènes

L’Organisation mondiale de la Santé a lancé vendredi un appel à candidature d’experts pour conseiller l’organisation en cas d’émergence de nouveaux agents pathogènes susceptibles de déclencher des pandémies, mais aussi sur la suite des études à mener sur l’origine du Covid.

A la mi-juillet, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé l’établissement d’un Groupe consultatif scientifique international permanent de l’OMS sur les origines des nouveaux agents pathogènes, baptisé SAGO.

Dans un communiqué, l’organisation souligne qu'"un nombre croissant d’agents pathogène à haut risque sont apparus et réapparu ces dernières années, par exemple le SARS-CoV, le MERS-CoV, Lassa, Marbourg, Ebola, Nipah, la grippe aviaire, le dernier en date étant le SARS-CoV-2".

Il n’est pas seulement nécessaire de les "détecter rapidement et d’atténuer leur impact, il faut aussi des processus solides et systématiques pour établir des études sur l’émergence de ces agents pathogènes et sur les modes de transmission aux humains depuis leurs réservoirs naturels", explique l’OMS.

Les experts devront publier "une évaluation indépendante concernant l’état d’avancement des études et des résultats scientifiques et techniques dans le monde concernant le SARS-CoV-2", le virus responsable du Covid-19, a-t-elle dit. Ils devront aussi conseiller l’OMS sur la prochaine étape de l’étude sur les origines du Covid.