Coronavirus : l'OMS plaide pour le respect des protocoles dans le développement d'un vaccin

L'Organisation mondiale de la Santé a plaidé pour le respect des protocoles et réglementations en vigueur dans le développement d'un vaccin anti Covid-19 après que la Russie eut promis des "millions" de vaccins dès début 2021.

"Tout vaccin et tout médicament à cette fin doivent bien sûr être soumis à tous les différents essais et tests avant d'être homologués pour leur déploiement", a souligné le porte-parole de l'OMS Christian Lindmeier, interrogé sur les annonces russes au cours d'une conférence de presse en ligne.

Entre trouver ou avoir la possibilité d'avoir un vaccin qui fonctionne, il y a une différence

"Il existe des lignes directrices et des directives claires, des réglementations afin de faire avancer les choses de manière sûre et efficace", a-t-il insisté. "Parfois, des chercheurs individuels affirment avoir trouvé quelque chose, ce qui est bien sûr, en tant que tel, une excellente nouvelle. Mais entre trouver ou avoir la possibilité d'avoir un vaccin qui fonctionne et avoir franchi toutes les étapes, il y a une grande différence", a-t-il dit en soulignant que l'OMS n'avait pour l'heure "rien vu d'officiel".