Coronavirus : l’OMS Europe lance un appel pour que les écoles restent ouvertes

Le bureau régional européen de l’Organisation mondiale de la santé lance vendredi un appel pour que les écoles restent ouvertes, indique-t-il dans un communiqué. Face à la recrudescence de cas de Covid-19 en Europe, l’OMS/Europe souligne que les écoles devraient être les derniers endroits à fermer leurs portes, et les premiers à rouvrir, couplées à des mesures appropriées de prévention des infections.

L’OMS précise que l’Europe représente 57% des nouveaux cas dans le monde au cours de la troisième semaine d’octobre. "Plus de la moitié des 53 pays de la Région européenne ont signalé une augmentation marquée des taux d’infection par le Covid-19 dans toutes les tranches d’âge. Alors que les nouveaux cas ont augmenté de 18% en Europe, les cinq autres Régions de l’OMS ont signalé une baisse", peut-on également lire dans le communiqué.

Cette situation n’est pas sans conséquences. "Au total, 45 pays et territoires recommandent que les écoles restent ouvertes pour l’apprentissage en présentiel, tandis que 7 pays ont opté pour la fermeture totale ou partielle des écoles, que ce soit au niveau national ou infranational, tandis que 2 pays recommandent l’apprentissage à distance", précise l’OMS, qui ajoute que "l’interruption de l’éducation des enfants doit être un dernier recours".

"Les fermetures d’écoles généralisées l’année dernière, qui ont perturbé l’éducation de millions d’enfants et d’adolescents, ont fait plus de mal que de bien, notamment pour le bien-être mental et social des enfants. Nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs", déclare le Dr. Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS/Europe.

D’autres solutions envisageables

Au lieu de fermer les établissements scolaires, l’OMS recommande une approche de l’ensemble de la société pour réduire la transmission grâce à un large éventail de mesures, en fonction du niveau de transmission et des mesures préventives là où la transmission a lieu, explique-t-elle. "Cela inclut des environnements scolaires où la distanciation physique, le nettoyage fréquent des mains, le port de masques, une ventilation adéquate des salles de classe et un accès accru au dépistage sont importants", ajoute l’organisation.

À ce jour, 76 millions de cas de Covid-19, et 1,4 million de décès, ont été recensés dans la Région européenne de l’OMS.