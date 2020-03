Coronavirus: l'Italie suspend l'activité de ses croisiéristes

L'activité des croisiéristes italiens est suspendue et l'entrée des ports de la péninsule interdite aux navires de croisière battant pavillon étranger "au moins jusqu'au 3 avril", a annoncé le gouvernement italien."La ministre des Transports Paola De Micheli a signé (jeudi) soir avec le ministre de la Santé Roberto Speranza un décret suspendant les activités de croisière pour les navires italiens et bloquant l'entrée dans les ports italiens des navires de croisière battant pavillon étranger", selon un communiqué publié sur le site du ministère.

►►► Retrouvez notre dossier sur le coronavirus

►►► Lire aussi : Confinement à cause du coronavirus en Belgique : que pouvez-vous encore faire ? Ou pas ?

"Les navires sous pavillon italien ne pourront plus embarquer de passagers au moins jusqu'au 3 avril (...) Les navires italiens encore en activité doivent "débarquer tous les passager présents à bord". "Les passagers italiens non positifs au Covid-19 peuvent regagner leur domicile à bord de transports organisés par l'armateur pour débuter la période de surveillance sanitaire à domicile", précise le communiqué. "Pour les passagers étrangers non positifs, l'armateur devra organiser le retour dans leur pays".

"Les navires de transport de personnes battant pavillon étranger assurant des services de croisières ne pourront plus entrer dans les ports italiens", ajoute le communiqué, précisant que ces mesures entrent en vigueur dès vendredi et "seront appliquées jusqu'au 3 avril sauf prolongation".