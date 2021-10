Coronavirus : l’impact prolongé de la pandémie sur la santé mentale des plus jeunes

Un nouveau rapport de l’UNICEF indique que les enfants et les jeunes en général pourraient ressentir les effets de la Covid-19 sur leur santé mentale et leur bien-être pendant de nombreuses années.

Ce rapport, intitulé "La situation des enfants dans le monde 2021 ; Dans ma tête : Promouvoir, protéger et prendre en charge la santé mentale des enfants" constitue l’analyse la plus complète jamais menée par l’UNICEF sur la santé mentale des enfants, des adolescents et des personnes s’occupant d’enfants au XXIe siècle.

Des données alarmantes

Les données présentées dans ce rapport indiquent qu’au moins un enfant sur sept dans le monde a été directement touché par des mesures de confinement, et que plus de 1,6 milliard d’enfants ont vu leur éducation négativement affectée.

De manière globale, plus d’un adolescent âgé entre 10 et 19 ans vivrait avec un trouble mental diagnostiqué. Ces troubles, comme le trouble déficitaire de l’attention, l’anxiété, la dépression, la schizophrénie, l’autisme, peuvent avoir des effets néfastes considérables sur la santé, l’éducation et la qualité de vie des enfants et des jeunes. En effet, selon cette étude, près de 46.000 adolescents se suicideraient chaque année, ce qui en fait l’une des cinq principales causes de décès pour cette tranche d’âge.

Un investissement minime

Malgré ce constat, les budgets alloués à cette problématique restent infimes. En effet, d’après le rapport de l’UNICEF, seuls 2% des budgets publics alloués à la santé sont affectés à la santé mentale dans le monde. Pour la Directrice de l’UNICEF Henrietta Fore, c’est trop peu. "Les conséquences de la pandémie sont considérables, et il ne s’agit ici que de la partie émergée de l’iceberg. Avant même qu’elle ne survienne, bien trop d’enfants souffrant de problèmes de santé mentale n’étaient pas pris en charge. Les investissements consentis par les gouvernements pour répondre à ces besoins cruciaux sont trop faibles", déplore-t-elle.

Une "seconde pandémie"

Pour Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, ces effets collatéraux de la pandémie sont assimilables à une seconde pandémie. "La première pandémie, le Covid, a révélé une seconde pandémie. Nous sommes encore loin d’en connaître l’impact. Toutes les tranches d’âge ont été touchées. De nos seniors d’âge coupés du monde jusqu’aux enfants privés de leur vie sociale", constate-t-il.

C’est pour cette raison que l’OMS Europe lancé la semaine passée la Coalition pour la Santé Mentale. "Son but est de mesurer cette souffrance mentale, de donner une voix à tous ceux qui souffrent psychologiquement", conclut-il.