Coronavirus : l’immunité "naturelle" est-elle meilleure que l’immunité acquise suite au vaccin ?

Ces constats pourraient pousser certains à remettre en question la pertinence de la vaccination chez les personnes qui ont déjà été infectées au Covid-19. Or plusieurs arguments doivent être pris en compte.

Le premier vient d’observations qui montrent que la vaccination des personnes ayant déjà fait une infection augmente le niveau de protection contre une réinfection. C’est ce qu’on appelle l’immunité hybride, que l’on explique plus en détails ci-dessous. Le deuxième concerne la durée de l'immunité.

ni l'immunité acquise suite à l'infection ni celle acquise suite à une vaccination ne protègent à 100% ou à vie. "Dans le cas du virus qui cause le Covid-19,

Dans les deux cas, l'immunité acquise tend à diminuer dans le temps : on peut donc se faire réinfecter même si on a déjà eu le Covid-19, comme d’ailleurs on peut se faire infecter si on a été vacciné. Ce qui est important, c’est que le risque d’infection est beaucoup plus faible par rapport à ceux qui n’ont jamais fait le Covid ou qui ne sont pas vaccinés,

rappelle Sophie Lucas. Mais ce bénéfice (c’est-à-dire la protection) tend à diminuer avec le temps, plus rapidement surtout chez les personnes âgées. C’est pourquoi on recommande une troisième dose de vaccin aux personnes de plus de 65 ans aujourd’hui. C’est également pourquoi le certificat de convalescence n’est valable que 6 mois. Et enfin, c’est aussi pourquoi on recommande le vaccin à ceux qui ont déjà fait le Covid-19, afin d’amplifier et prolonger la protection acquise lors de l’infection.

A cela, il faut ajouter la