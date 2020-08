Coronavirus : l'humidité peut-elle influencer la propagation du virus ?

"Il y a une plus grande diffusion du virus si l’air est sec. Mais le manque d’humidité ne suffit pas. Il faut aussi des basses températures. Dans ces conditions, le virus diffuse plus, reste plus, est moins éliminé que quand l’air est plus humide" explique Dr Naima Deggouj, professeure ORL aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

La réponse est oui ! En l’occurrence, un taux faible d’humidité dans l’air combiné à une basse température joue un rôle important dans la propagation des virus respiratoires et donc du Sars-CoV-2. Cette conclusion, documentée par une dizaine d’études internationales, émane d’un groupe indo-allemand (TROPOS et le CSIR National Physical Laboratory). L’étude a été publiée dans la revue Aerosol and Air Quality Research .

D’autres gouttelettes, plus petites et émises lors de la respiration, peuvent rester en suspension dans l’air pendant près de neuf minutes.

Si l’air est sec, celles-ci peuvent être absorbées par la muqueuse nasale. "Si l’air est trop sec ou trop froid, vous allez avoir une irritation de la muqueuse nasale donc une inflammation avec un risque plus grand d’entrée virale" explique Dr Naima Deggouj.

Quand l’air est humide, en revanche, ces microgouttelettes s’agglomèrent à d’autres et s’alourdissent et tombent plus vite. "Dans la recherche sur les aérosols, on sait depuis longtemps que l’humidité de l’air joue un rôle majeur : plus l’air est humide, plus l’eau adhère aux particules et ainsi les particules peuvent croître plus rapidement et restent moins longtemps en suspension" explique l’étude.