Coronavirus: l'Europe est la première région à enregistrer plus d'un demi-million de décès

L'Europe est devenue jeudi la première région du monde à enregistrer plus d'un demi-million de morts du Covid-19, selon un comptage réalisé par l'AFP dans le courant de l'après midi, à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

Les 52 pays et territoires de la région européenne (qui va à l'est jusqu'à l'Azerbaïdjan et la Russie) totalisaient au moins 500.069 décès (pour 23.059.233 contaminations déclarées), devant l'Amérique latine et les Caraïbes (477.404 morts, 14.229.617 cas), les Etats-Unis/Canada (321.287, 17.463.834), l'Asie (208.149, 13.258.651), le Moyen-Orient (85.895, 3.713.430) et l'Afrique (57.423, 30.634).

Ce comptage intervient à un moment clé, où la vaccination a débuté au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et que plusieurs pays dans le monde et en Europe, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, décident de reconfiner.