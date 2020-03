Coronavirus: l'étude qui montre comment le Belge s'est précipité dans les magasins avant le confinement

Coronavirus : les gens se ruent malgré tout dans les magasins - JT 19h30 - 13/03/2020 Des images à présent de ce qu'il ne faut pas faire. Les autorités avaient demandé aux citoyens de ne pas se précipiter dans les magasins. Et pourtant nombre d'entre eux ont été pris d’assaut ce vendredi. Des files à n'en plus finir et des rayons vidés dans certains supermarchés. On le rappelle, il n'y a pourtant pas de risques de pénurie.