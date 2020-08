Coronavirus : l'Etat australien de Victoria, le plus touché du pays, a freiné l'épidémie

L'Etat australien de Victoria, qui était le plus touché par le coronavirus, semble avoir réussi à freiner l'épidémie après une semaine de mesures plus restrictives, ont déclaré mercredi les autorités.

Le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews, a indiqué que l'Etat semblait "assurément" connaître un ralentissement du nombre de contaminations.

Il a ainsi fait état mercredi de 410 nouveaux cas de Covid-19 alors que le nombre de décès s'est élevé à 21, soit le bilan le plus meurtrier depuis le début de l'épidémie en Australie.

"Si vous regardez la moyenne des sept derniers jours, nous voyons (les chiffres) baisser", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse.

L'État a enregistré environ ou moins de 400 nouveaux cas quotidiens durant quatre jours consécutifs, ce qui laisse à penser que l'épidémie dont l'épicentre se situe à Melbourne a été contenue.

Ces derniers semaines, les chiffres avaient dépassé 700 contaminations par jour.

La semaine dernière, les autorités avaient ordonné un couvre-feu nocturne et la fermeture des commerces non essentiels jusqu'au moins au 13 septembre à Melbourne, la deuxième ville du pays, soit les mesures les plus restrictives prises depuis le début de l'épidémie.

M. Andrews a cependant souligné que le nombre de cas était susceptible d'augmenter à nouveau.

Le Premier ministre a cependant rappelé que tout dépendra de la manière dont les mesures de confinement seront respectées.

Les seniors touchés

Le coronavirus a particulièrement frappé les maisons de retraite de l'Etat de Victoria dans lesquelles plus d'une centaine de résidents sont décédés depuis début août et près de 2.000 contaminations recensées.

Dans la plupart des régions de l'immense île-continent, les restrictions ont été assouplies et peu ou même aucun cas de coronavirus n'est rapporté.

Seul l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud a régulièrement fait état d'un nombre important de cas après qu'un homme contaminé à Melbourne s'est rendu dans un pub très fréquenté de Sydney.

La Première ministre Gladys Berejiklian, a déclaré que cet Etat, le plus peuplé d'Australie, restait en "état d'alerte" en raison du faible nombre de cas qui continue de perdurer mais dont l'origine demeure inconnue.

Elle a exhorté lors d'une conférence de presse la population à porter les masques dans les espaces publics, laissant entendre que cette mesure pourrait devenir obligatoire si elle n'est pas suffisamment observée.

Le nombre total de cas en Australie depuis le début de la pandémie se chiffre à 22.000, et le nombre de décès à 352, pour une population de 25 millions d'habitants.