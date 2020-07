Coronavirus : l'Espagne réaffirme être un pays "sûr" malgré le rebond de l'épidémie

Ce mardi, le gouvernement espagnol a réaffirmé que le pays était "sûr" pour les touristes malgré le net rebond de l’épidémie qui a amené France, Allemagne et Royaume-Uni à déconseiller les voyages dans certaines régions ou à rétablir une quarantaine.

"Nous voulons lancer un message clair de confiance", a déclaré la porte-parole du gouvernement Maria Jesus Montero. L’Espagne est "une destination sûre qui s’est préparée et s’est renforcée pour faire face au virus et aux nouveaux foyers", a-t-elle ajouté à l’issue du conseil des ministres. "Les personnes qui visitent habituellement notre pays savent que l’une de nos forces est la qualité de notre système de santé", a affirmé Mme Montero. "Toutes les données indiquent que nous avons une bonne situation sanitaire dans la majeure partie du pays."

L’Espagne, qui dénombre officiellement plus de 28.400 morts de la pandémie, a vu bondir ces dernières semaines le nombre de cas. En raison de cette reprise de l’épidémie, la France a recommandé vendredi à ses ressortissants d’éviter de se rendre en Catalogne tandis que l’Allemagne a déconseillé mardi les voyages "non essentiels" et touristiques vers l’Aragon, la Catalogne et la Navarre. Londres a de son côté rétabli dimanche une quarantaine de deux semaines pour tous les voyageurs revenant d’Espagne. Une mesure critiquée lundi soir par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez selon qui certaines régions espagnoles comme les Baléares ou les Canaries sont "plus sûres que le Royaume-Uni".