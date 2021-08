Coronavirus : l'Ecosse lève la majorité de ses restrictions sanitaires

Presque toutes les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont été levées en Écosse après une nette amélioration de la situation épidémiologique dans le pays.

L'obligation légale de maintenir une distance physique et les restrictions en matière de rassemblements ont été supprimées. Des exceptions existent cependant dans les établissements de santé. Tous les lieux, y compris les boîtes de nuit, peuvent par ailleurs rouvrir.

Certaines mesures, à l'instar du port du masque dans les endroits publics fermés et les transports en commun, restent toutefois d'application.

En vertu des nouvelles règles, les adultes complètement vaccinés et tous les enfants ne devront plus s'isoler lorsqu'ils entrent en contact étroit avec une personne atteinte de coronavirus à condition qu'ils soient asymptomatiques et fournissent un test PCR négatif.

Campagne de vaccination réussie

Les élèves et les enseignants devront pour leur part continuer à porter une protection faciale à l'intérieur jusqu'à six semaines après la rentrée des classes. En cas d'infection dans une école, les élèves ne seront toutefois plus contraints de suivre un enseignement à distance. Seuls les enfants et les adultes qui sont considérés comme des contacts à haut risque devront se mettre en quarantaine.

La première ministre Nicola Sturgeon avait déclaré la semaine dernière au Parlement que le pays connaissait une "baisse constante des contaminations" par le coronavirus et pouvait se targuer d'une "campagne de vaccination réussie".

D'après la Première ministre, l'Écosse se trouve dans une situation épidémiologique "bien meilleure" que celle à laquelle on aurait pu s'attendre avant l'été. Elle a toutefois exhorté les Écossais à rester vigilants, même si de nombreuses restrictions anti-coronavirus sont désormais levées.

Le nombre de nouvelles infections par le SARS-Cov-2 a culminé le 1er juillet à 4.234 cas. Le nombre moyen d'infections quotidiennes pour le début du mois août était de 1.172 cas. Dimanche, l'Écosse a enregistré 1.240 nouveaux cas.

En Écosse, 3.323.466 des quelque 5,46 millions d'habitants sont complètement vaccinés.