Coronavirus: l'eau de Cologne pour se désinfecter les mains, est-ce que ça marche?

En Turquie, c'est la ruée sur l'eau de Cologne. A l'heure de la pandémie de coronavirus, le parfum est aujourd'hui utilisé comme alternative au gel hydroalcoolique. Un désinfectant à moindre coût, comme le rapporte une dépêche de l'AFP tombée ce mardi matin.

"En Turquie, l'eau de Cologne a toujours fait partie du quotidien, symbole d'hospitalité et de bonne hygiène: on s'en asperge les mains ou le visage chez le coiffeur, au restaurant ou dans le bus", détaille l'AFP. "Mais depuis l'émergence de la pandémie de nouveau coronavirus, ce produit a pris une autre dimension: convaincus que l'eau de Cologne offre une protection efficace, les Turcs ont dévalisé les boutiques et les producteurs n'arrivent plus à répondre à la demande".

Promotion au plus haut sommet de l'état

Mais est-ce vraiment efficace? En tout cas, en Turquie, le ministre de la Santé Fahrettin Koca a publiquement recommandé l'utilisation de l'eau de Cologne comme solution en cas de pénurie de gel hydroalcoolique. Même le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que des bouteilles d'eau de Cologne seraient distribuées avec des masques aux personnes âgées de plus de 65 ans. A Bruxelles, le député belgo-turc Hasan Koyuncu (PS) en a également fait le promotion sur les réseaux sociaux voici une dizaine de jours.