Coronavirus : l’association de vaccins à ARN et d’AstraZeneca recommandée contre le variant Delta en Allemagne

La commission vaccinale allemande s’appuie notamment sur une étude britannique indiquant que deux doses de vaccins sont a priori efficaces contre le variant dit Delta. L’efficacité d’une seule dose serait par contre "considérablement réduite" contre ce variant particulièrement contagieux, prévient la commission. Il revient à présent au gouvernement d’Angela Merkel de suivre ou non cette recommandation.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a averti jeudi que le variant Delta représenterait dès ce mois-ci "70% à 80%" des infections au Covid-19, insistant une nouvelle fois sur la nécessité pour la population de se faire vacciner. Un peu plus de six mois après le lancement de la campagne de vaccination, 55% de la population allemande a déjà reçu au moins une injection, soit plus de 46 millions de personnes, a-t-il détaillé, tandis que 37,3% de la population a reçu les deux doses de sérum, soit plus de 31%.