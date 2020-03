Coronavirus - L'armée américaine impose des restrictions de voyage à son personnel

Le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi qu'à quelques exceptions près, tous les déplacements à l'intérieur du pays des personnels militaire et civil et de leurs familles seront interrompus. La mesure, qui a été prise pour prévenir la propagation du coronavirus, prendra effet lundi et est valable jusqu'au 11 mai.

Cette restriction figure dans un mémo signé par le vice-ministre de la Défense David Norquist. Sont exclus de l'interdiction les voyages qui sont essentiels pour les missions ou qui doivent être effectués pour des raisons humanitaires. Les personnes qui doivent voyager en raison de difficultés extrêmes peuvent également être autorisées à le faire.