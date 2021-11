Coronavirus : L'Argentine rouvre ses frontières aux touristes étrangers

L'Argentine rouvre cette semaine ses frontières au tourisme étranger, après des restrictions pendant 19 mois dues au Covid-19. La situation sanitaire dans le pays s'est nettement améliorée avec un nombre de nouveaux cas d'infections en baisse.

"Aujourd'hui, les frontières aériennes, maritimes et fluviales s'ouvrent normalement. Nous revenons à la normalité", a déclaré le ministre des transports Alexis Guerrera dans un communiqué mardi.

"Nous attendions depuis longtemps que l'Argentine soit en mesure de réactiver une industrie aussi importante que le tourisme", a déclaré M. Guerrera. Le pays "est prêt pour le tourisme en raison des aménagements et des techniques qui ont été mis en place dans les aéroports pendant la pandémie".

Le secteur du tourisme représente 10% du produit intérieur brut (PIB) du pays, selon des chiffres de la chambre argentine du tourisme datant de 2018, avant la pandémie. Pour les sept premiers mois de 2019, le pays avait enregistré un record de 4,3 millions de visiteurs étrangers, selon des chiffres officiels.

Avec la réouverture des frontières, 227 vols ont été autorisés entre le 1er et le 7 novembre. Lundi, "il y a eu 31 vols. Or, il y a quelques mois, il n'y avait qu'entre 10 et 12 vols" par jour, a rappelé le ministre. Selon lui, entre 6000 et 8000 passagers quotidiens sont attendus ces prochains jours par voie aérienne en Argentine.

Au 1er octobre déjà, l'Argentine avait rouvert ses frontières aux ressortissants de pays limitrophes. L'extension à tous les touristes étrangers s'accompagne de règles, publiées mardi au Journal officiel, selon lesquelles les visiteurs sont tenus d'avoir réalisé un schéma vaccinal complet au moins 14 jours avant leur arrivée et un test PCR négatif dans les 72 heures précédentes. Les touristes doivent également avoir une assurance contre le Covid-19.

L'ouverture des frontières intervient sur fond d'amélioration marquée de la situation sanitaire, à la fois en raison de l'avancée de la campagne de vaccination, et après 20 semaines de baisse continue du nombre de cas, baisse toutefois ralentie la semaine passée.

L'Argentine (45 millions d'habitants) a recensé plus de 5,2 millions de cas de Covid-19, dont près de 116'000 décès depuis le début de la pandémie. Au total, 57,7% de la population sont totalement vaccinés, et 76,4% ont reçu une dose.