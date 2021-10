Coronavirus : l’Algérie lève le couvre-feu nocturne

Le gouvernement algérien a décidé lundi de lever le couvre-feu nocturne encore en vigueur sur une partie du territoire pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19, après un reflux des cas enregistrés.

Le couvre-feu imposé entre 23h00 et 05h00 (heure locale) encore en vigueur dans 23 wilayas (préfectures) -sur les 58 du pays- sera levé à partir de mercredi, a annoncé le gouvernement dans un communiqué.

Il a néanmoins été décidé de reconduire l’interdiction, dans l’ensemble du pays, de "tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision, et autres événements", selon la même source.

Une décrue des cas

Après une flambée des cas de coronavirus, l’Algérie, pays le plus peuplé du Maghreb avec près de 44 millions d’habitants, enregistre depuis plusieurs semaines une décrue du nombre de cas.

Au total, plus de 205.000 contaminations -dont 5873 décès- ont été officiellement recensés dans le pays, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

Les autorités ont annoncé en septembre "une grande campagne" visant à vacciner 70% de la population d’ici la fin de l’année.

En juin, l’Algérie a partiellement rouvert ses frontières après plus d’un an de fermeture en raison de la pandémie.