Coronavirus : l'Agence européenne des médicaments avance au 6 janvier sa décision sur le vaccin Moderna

L'Agence européenne des médicaments (AEM) va avancer d'une semaine, au 6 janvier, l'examen et la possible autorisation du vaccin Moderna, a annoncé jeudi cette institution.

Les concepteurs américains du Moderna ayant envoyé des données supplémentaires plus vite que prévu, l'AEM se réunira donc le 6 janvier en session "extraordinaire", soit six jours avant la date initialement prévue du 12 janvier, pour "rendre ses conclusions, si cela est possible", a indiqué l'institution européenne, basée à Amsterdam.