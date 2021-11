Coronavirus : l’agence européenne des maladies demande aux 27 de prendre "urgemment" des mesures

L’agence de l’Union européenne chargée des maladies appelle ce mercredi les Etats membres à prendre "urgemment" des mesures face au rebond épidémique en cours en Europe et au risque de fardeau sanitaire "très élevé" en décembre et janvier.

Dans un message de sa directrice Andrea Ammon, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) recommande également une dose vaccinale dite "booster" pour tous les plus de 18 ans, avec une priorité pour les plus de 40 ans.

L’agence européenne appelle aussi à faire monter le niveau général de vaccination dans l’UE, notamment dans les pays les plus en retard.