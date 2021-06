Coronavirus : l'Afrique du Sud "techniquement" dans une 3e vague

L'Afrique du Sud compte désormais plus d'1,7 million de cas pour 57.410 décès, dont 100 survenus au cours des dernières 24 heures. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé fin mai un retour à des mesures plus strictes: allongement du couvre-feu, fermeture des commerces non essentiels à 22h00 et limitation plus sévère des rassemblements.

En retard par rapport au reste du monde, l'Afrique du Sud n'a vacciné qu'un peu plus d'1% de sa population, alors que l'objectif fixé par l'OMS est de vacciner 10% de la population de chaque pays d'ici septembre.

Cyril Ramaphosa a plusieurs fois dénoncé un "apartheid vaccinal" favorisant les pays riches pour l'accès aux vaccins.

Seulement 2% des 1,3 milliard d'habitants du continent ont reçu une dose et seuls 9,4 millions d'Africains sont entièrement vaccinés, selon l'OMS.