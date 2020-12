Coronavirus : L'Afrique du Sud, pays africain de plus touché par l'épidémie, dépasse le million de cas positifs

L'Afrique du Sud est devenu le premier pays africain à dépasser le million de contaminations dimanche soir, après l'annonce des derniers chiffres par son ministre de la Santé.

En pleine deuxième vague de pandémie et alors qu'une variante plus transmissible du coronavirus est responsable d'une grande majorité des nouveaux cas, le pays le plus touché du continent africain a officiellement comptabilisé 1.004.413 cas positifs et 26.735 morts.

Dimanche à 20h heure belge, l'Afrique comptait 2.658.646 cas et 62.649 décès, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé. La semaine dernière, l'Afrique du Sud enregistrait en moyenne 11.700 nouvelles contaminations par jour, soit une hausse de 39% par rapport à la semaine précédente. Pendant trois jours consécutifs - mercredi, jeudi et vendredi - le nombre de cas a dépassé les 14.000 par jour, soit un record absolu dans le pays. Samedi et dimanche, ce nombre a faibli, passant sous la barre du millier.

Le gouvernement réfléchit à imposer de nouvelles restrictions et le président Cyril Ramaphosa pourrait s'adresser au pays à la télévision cette semaine, comme il le fait régulièrement depuis le début de la pandémie.

En Afrique, le deuxième pays le plus touché est le Maroc (432.079 cas et 7.240 morts), suivi par l'Egypte (131.315 cas, 7.352 morts), la Tunisie (130.230, 4426) et l'Ethiopie (122.413, 1.901). L'Afrique reste l'un des continents les moins touchés par le coronavirus.