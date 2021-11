Coronavirus : l’Afrique du Sud passera le cap des 10.000 contaminations par jour d’ici à dimanche

Les scientifiques ont annoncé jeudi avoir détecté le variant Omicron dans le pays d’Afrique australe. Cette nouvelle forme du Covid-19 présente "un risque très élevé" au niveau mondial a mis en garde l’OMS, alors que de plus en plus de pays annoncent avoir eux aussi des cas. De nombreuses incertitudes entourent encore la dangerosité et la transmissibilité du variant aux nombreuses mutations.

Selon les premières observations, les scientifiques pensent que les vaccins anti-Covid actuels resteront efficaces contre les formes graves de la maladie nécessitant une hospitalisation, a souligné M. Abdool Karim. "Il n’y a pas lieu de paniquer. Nous sommes déjà passés par là", a martelé le ministre de la Santé, Joe Phaahla, rappelant que le pays a déjà fait face à l’apparition des variants Beta et Delta. "Dans les prochains jours ou les prochaines semaines, nos scientifiques auront les réponses", a-t-il poursuivi.

L’Afrique du Sud est officiellement le pays africain le plus touché par la pandémie. Le pays a enregistré 1600 nouveaux cas quotidiens au cours des sept derniers jours, contre 500 la semaine précédente et 275 auparavant. La proportion de tests positifs est passée de 2% à 9% en moins d’une semaine. L’Afrique du Sud compte plus de 2,9 millions de cas et près de 89.800 morts.