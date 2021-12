Coronavirus : l’Afrique du Sud dépasse les trois millions de cas officiels de Covid-19

L’Afrique du Sud, qui a détecté le nouveau variant Omicron et connaît une hausse exponentielle des nouvelles contaminations , a dépassé vendredi les trois millions de cas de Covid-19, selon les chiffres officiels. Plus de 16.000 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total à 3.004.203, selon l’Institut national sud-africain pour les maladies contagieuses (NICD). Le nombre total de décès s’élève à 89.944, dont 25 au cours des dernières 24 heures.

"Cette augmentation représente un taux de positivité de 24,3%", souligne le NICD dans son bilan quotidien, notant aussi une hausse des hospitalisations avec 279 nouvelles admissions. La veille, 11.535 nouvelles contaminations avaient été enregistrées, contre 2273 lundi.

La grande majorité des cas récents en Afrique du Sud sont désormais attribués au variant Omicron. La plupart ont été détectés dans la province la plus peuplée du Gauteng (72%), qui compte Johannesburg et la capitale Pretoria. Selon les autorités sanitaires, un pic d’infections est observé chez les enfants. De nombreux patients présentent jusqu’ici des symptômes plutôt légers mais les spécialistes s’attendent à des cas plus sévères dans les prochaines semaines.