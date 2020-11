Coronavirus : l’aéroport de Bruxelles-National se prépare au défi logistique de la distribution du vaccin

L’arrivée des vaccins contre le coronavirus se précise et la Belgique s’y prépare. Il ne s’agit désormais plus uniquement d’un challenge en termes de quantité (des dizaines de millions de doses sont attendues dans le monde). Mais c’est surtout un challenge logistique, parce que ce vaccin est instable et perd son efficacité à température ambiante, il doit être conservé à -70° ou -80°. Il faut donc des surgélateurs dont les pharmacies, les médecins, parfois même les hôpitaux ne disposent pas. Sans parler du transport dans des containers frigorifiques adéquats. C’est par l’aéroport de Bruxelles que ces vaccins transiteront. Et cela requiert une procédure rigoureuse.

L’utilisation du dioxyde de carbone solide pour garder une température très basse

Afin de garder le vaccin dans des températures en dessous de 70 degrés Celsius, l’aéroport de Bruxelles a déjà prévu son mode de transport. Celui-ci se fera grâce à de la neige carbonique. " La glace à -79 degrés permet de garder le vaccin pendant tout le transport à cette température, et on a un dispositif qui permet de surveiller la température", explique Christophe Sacré, le chef opérateur d’Air Cargo Belgium.

Envisager tous les cas de figure

Afin de maintenir la chaîne du froid en toutes circonstances, il a fallu envisager tous les cas de figure. Mais Koen Gouweloose, le directeur général de Swissport rappelle que ce n’est pas la première fois que des vaccins transitent par l’aéroport de Bruxelles.

"Ce n’est pas la première fois qu’on transporte des vaccins, nous l’avions fait lors de l’épidémie Ebola en Afrique par exemple. On a l’expérience."

Tout est prêt