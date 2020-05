Coronavirus : Juges et intervenants sociaux se démènent pour protéger les jeunes à distance

" On n’a pas du tout été à l’arrêt ". Les juges de la jeunesse de Bruxelles ont dû modifier leurs modes d’interventions mais n’ont pas levé le pied pendant le confinement. Pareil pour les services d’accompagnement des mineurs qui ont dû ruser pour continuer à remplir leurs missions. En jeu, le suivi et le salut de jeunes, parfois en danger.

Les juges ont traité les urgences de visu avec un nombre limité de personnes présentes et en respectant les mesures de sécurité. " Pour le reste, on a fonctionné à distance. On a effectué beaucoup de vidéos conférences avec les professionnels, avocats, institutions, intervenants sociaux… Et puis, par mail. Je n’en ai jamais envoyé autant de ma vie. Tout me prend plus de temps par écrit ".

La juge mène également, en temps normal, une cinquantaine d’entretiens par mois dans son bureau avec les mineurs, leurs familles, les intervenants sociaux… Des rendez-vous lors desquels des ordonnances sont prises quant à l’avenir du jeune, son placement ou non. Pendant le confinement, ces entretiens se sont faits beaucoup plus rares. " J’ai mené 10 entretiens en avril. On l’a fait dans les situations où l’on ne pouvait pas y couper ".

Pour Michel Meganck, juge de la jeunesse depuis 16 ans, il était impossible de s’arrêter de travailler. Par contre, il a fallu s’adapter. La juge tient normalement deux audiences publiques par semaine lors desquelles elle rend des jugements. Elles ont été menées de façon procédurale, en présence d’un seul avocat pour toutes les affaires, et sans aucun débat sur le fond. "Pour les mineurs délinquants, on a remis la majorité des jugements à des dates ultérieures. On aura un gros surplus d’audiences dans les mois à venir".

Pour la juge, rien ne vaut un entretien en présence du jeune et de sa famille. "A distance, évidemment qu’on peut nous raconter des bobards. C’est " Oui, tout va bien " et puis, le gosse nous arrive entre deux policiers pour un trafic de cannabis ou autre. On a intérêt à pouvoir contrôler les choses les yeux dans les yeux. Rien ne remplace un rapport direct. Je n’imagine pas qu’on puisse continuer à travailler à distance longtemps". La juge concède une perte qualitative au niveau du suivi mais affirme qu’elle et ses collègues ont tout mis en œuvre pour qu’elle soit minime. Notamment par rapport au confinement, des décisions ont dû être prises quant au maintien des jeunes en institution ou en famille. "On a pesé chaque situation et on a fait du sur-mesure pour chaque enfant".

Depuis le début du confinement, le service d’accompagnement travaille essentiellement par entretien téléphonique ou par vidéo conférence quand cela est possible. "On est conscient que de cette manière nous n’avons pas accès à l’entièreté de ce qui se passe en famille. Mais quand il y avait inquiétude, les rencontres physiques ont été maintenues. On s’est rendu au domicile des familles seulement quand c’était indispensable, au cas par cas. On a aussi mené des entretiens dehors, dans le quartier du domicile familial. Notamment avec les ados, qui avaient particulièrement besoin de garder le lien social". L’Harmattan est parfois mandaté à la suite de violences intrafamiliales. Le service explique être resté particulièrement attentif à la situation dans les foyers concernés.

"On ne s’est pas arrêté de travailler mais nous avons dû concilier l’inconciliable" explique Marie Kunsch, directrice de L’Harmattan. "Nous avons dû limiter nos déplacements alors que notre mission première est d’aller à la rencontre des familles. On a dû repenser le travail différemment et rédiger un plan de continuité du service ".

Les intervenants socio-éducatifs travaillent notamment le lien de certaines familles avec le monde extérieur et redoutent une régression à la suite du confinement. "Certaines familles se renferment sur elles-mêmes. Nous devons les aider à reprendre contact avec l'extérieur mais il y a un frein dans certains foyers qui ne veulent toujours pas nous voir et qui déclarent que leurs enfants ne reprendront pas l’école. On a peur de la déscolarisation".

Déconfinement vivement attendu

"Les ressources importantes que les familles ont pu développer, nous observons qu’elles s’essoufflent" regrette Marie Kunsch. "Les aspects psychologiques du confinement ne sont pas à négliger. Les familles sont mises à rude épreuve. On a besoin d’être au plus près, de soutenir les familles pour recréer du lien".



Le déconfinement est en marche et la structure a mis en place un plan de reprise progressif entre le 4 et le 18 mai. Il vise à "proposer des rendez-vous plus réguliers au sein de nos locaux ou en extérieur. Et puis, des visites à domicile après le 18 mai".

Au tribunal de la jeunesse de Bruxelles, on recommence à plein régime dès ce lundi 11 mai. Pour permettre cette reprise en sécurité, de nombreux aménagements ont été mis en place. Sens giratoire pour les visiteurs, chaises placées à distance suffisante, entretiens fixés à des heures différentes, ou encore l'accès limité à un certain nombre de personnes lors des audiences et des entretiens.